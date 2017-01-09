رسميا.. الأهلي يخاطب سبورتنج البرتغالى لشراء بابل مقابل مليون دولار

كتب رمضان حسن

أرسل النادى الأهلي، فاكسا رسميا إلى إدارة نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، لشراء مهاجمه أرى بابل مقابل مليون دولار فقط، رافضا زيادة المبلغ.

وعلم "اليوم السابع"، أن الخطاب تم إرساله أمس الأحد، لضم اللاعب، خاصة مع تمسك حسام البدرى بضم بابل فى الشتاء الجارى.

كان "بابل" مُرشحا للأهلى الصيف الماضى، لكن الصفقة لم تتم للخلاف على بعض الأمور المالية، وعاد المهاجم الأنجولى ليدخل حسابات الأهلى مرة أخرى بعد تعثّر الأحمر فى ضم أكثر من لاعب أجنبى مُتميّز أمثال ثنائى صن داونز الجنوب أفريقى خاما بيليات وكيجان دولى ومعهم الإثيوبى بيكيلى لاعب بتروجت رغم أن الأخير وقع على عقود مبدئية.

وعاد أرى بابل لحسابات حسام البدرى المدير الفنى للأهلى مؤخرا، حيث أبدى الأخير قناعته بقدرات المهاجم الدولى الذى رشّحه أمادو فلافيو مهاجم الأهلى التاريخى، وفتحت إدارة الأهلى خطوط اتصالات مع لشبونة.

ويلعب آرى بابل حالياً فى نادى أول أغسطس الأنجولى مُعاراً من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، وأشاد به فلافيو، وقال عنه إنه أفضل مهاجم فى الدورى الأنجولى حالياً وسيكون مكسبا للأهلى.