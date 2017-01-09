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انفوجراف.. جون أنطوي «صداع» في رأس الأهلي

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كتب_ مصطفى حمزة

مابين تصريحات متضاربة عن هروبه، وأخرى تؤكد عودته، بالإضافة لثالثة عن إعارته لنادى المقاصة، تحول اللا عب الغانى “جون أنطوى ” إلى صداع فى رأس الأهلى، وهو مايدعو لتذكر “الضجه” التى صاحبت التعاقد معه، وما قدمه بين صفوف النادى خلال مشاركاته القليله.

وبالعودة إلى ملابسات تعاقد الأهلى فى موسم 2015 مع الشباب السعودي للحصول على اللاعب،يبرز إسم رئيس نادى الزمالك” مرتضى منصور”، حيث طارد الصفقة بالأتهامات فور الأعلان عنها ،ووصل الأمرلهجومه على السفير السعودى بالقاهرة “أحمد القطان” ،بدعوى قيامه بدور الوسيط ،ومساهمته الفعالة فى انتقال “أنطوى” البالغ من العمر 24سنه، إلى المنافس التقليدى.

وعن صفقة جون أنطوي التي حسمها الأهلي مقابل مليون دولار دفعها للنادى السعودى، قال مرتضى:”لم نكن نريد ضمه، جون أنطوي مصاب بتضخم في عضلة القلب، ولذلك تخلص منه الإسماعيلي والشباب السعودي” ،وكذلك “اللاعب مصاب بحالة عصبية تجعله يضرب زملاءه بالفريق”.

يذكر أن انطوى شارك خلال المواسم الثلاثة التى قضاها مع الأهلى فى 33مباراة،أحرز فيها 11هدفا،3منها فى 20مباراة بالدورى،4فى 5مباريات بالكأس، و4بسبع مباريات فى بطولة ابطال دورى أفريقيا.

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