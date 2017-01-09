الأربعاء المقبل.. طارق لطفي يتحدث عن مسيرته الفنية في «الستات مايعرفوش يكدبوا»

كتبت- إنجي لطفي

في حلقة فنية خاصة يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة على شاشة سي بي سي الفنان طارق لطفي وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرا.

وتدور الحلقة في حديث عن الفن ومشوار طارق لطفي المليء بالتحديات وكيف تغلب عليها وما أبرز ما قدمه من أعمال وما سر نجوميته خلال السنوات الأخيرة وأيضا ما الجديد الذي يستعد لتقديمه الفترة المقبلة وحديث خاص عن أدواره التي قدمها وكيف كانت بدايته في عالم الفن.

ويتحدث طارق لطفي خلال الحوار عن حياته الشخصية وزواجه وكيف تتعامل معه ابنته وهو في العمل الفني وما رأيه في الحب والزواج وكيف يرى المجتمع المصري الآن وما دور الفن اجتماعيا للنهوض بالمجتمع خاصة وأنه يقدم أعمالا أشاد بها النقاد مؤخرا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.