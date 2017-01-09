مبعوث الجامعة العربية لليبيا يعرض على مجلسها جهود دعم حكومة الوفاق

كتب مصطفى عنبر

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا غدا الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف وبحضور السفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، وذلك للاستماع لإفادته حول الجهود المبذولة لتقديم الدعم السياسى والمعنوى لحكومة الوفاق الوطني فى ليبيا.

وصرح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أن المجلس سوف يستمع للإفادة من الممثل الخاص والعمل على تذليل العقبات التى تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات.

وأضاف بن حلى أن الاجتماع يناقش أيضا العمل على حل المشكلات التى تعترض حكومة الوفاق الوطنى وسبل المساعدة فى إشراك كافة الفرقاء الليبيين فى العملية السياسية بالإضافة إلى قيام مجلس النواب الليبى بدوره في عملية المصالحة.

ونوه بن حلى أن الممثل الخاص سيعرض على مجلس الجامعة خطة تحركه على الساحة الليبية ومرئياته لتحقيق مهمته، بالإضافة إلى إطلاع المجلس على نتائج اتصالاته وجهوده مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الليبية فى هذا الشأن.