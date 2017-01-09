ضبط عاطلين متلبسين بسرقة مهمات سكك حديد طنطا

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حربى

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بحوش فرز محطة سكك حديد طنطا من ضبط كل من "ع.ع.ا" 28 سنة عاطل، و"ج.س.ج.ف" 16 سنة عاطل متلبسين بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد من داخل حوش فرز محطة سكك حديد طنطا عبارة عن (2 فلنكة حديدية و5 فرش حديد و10 مسمار حديد وزنت جميعها نحو 100 كيلو)، مستخدمين دراجة نارية "توك توك".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم التحفظ على التوك توك والمضبوطات بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا تحت تصرف النيابة العامة.

وبالكشف عن المتهمين تبين سابقة اتهام الأول فى 10 قضايا آخرهم قضية جنح قسم شرطة ثان طنطا "سرقة مهمات مصلحية".

تحرر المحضر اللازم أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد طنطا وأرسل بالمتهمين لقسم شرطة ثان طنطا لقيده وعرضه على النيابة.