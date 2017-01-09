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75 % من أعضاء فريق مشروع مسبار الأمل شباب تقل أعمارهم عن 30 عاماً

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75 % من أعضاء فريق مشروع مسبار الأمل شباب تقل أعمارهم عن 30 عاماً 75 % من أعضاء فريق مشروع مسبار الأمل شباب تقل أعمارهم عن 30 عاماً

أعلنت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، عن التعاون مع فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ " مسبار الأمل" في مركز محمد بن راشد للفضاء لإطلاق تقرير الشباب ومسبار الأمل، وذلك ضمن مبادرة "بيانات شبابية".

و أظهر تقرير الشباب ومشروع مسبار الأمل أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة يشكلون 75% من أعضاء فريق مشروع "مسبار الأمل"، والذي يعتبر الأصغر لاستكشاف الكواكب عالمياً، فيما يبلغ عدد الشبان 23 مقابل 15 شابة بمتوسط عمر 27 سنة. وكشف التقرير ايضاً عن منح الإناث إنجازاً عالمياً للدولة بعد أن بلغت نسبتهم في فريق العمل 30% أي أكثر من ضعف متوسط وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء الذي تبلغ نسبتهن فيها 14٪.

وأوضحت معالي شما بنت سهيل المزروعي أن المبادرة الجديدة تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة ضمن مبادرة بيانات شبابية لإشراك أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في هذه المبادرة، ما سيتيح للمجلس الوقوف على احتياجاتهم واستطلاع آرائهم، ومناقشة متطلباتهم، وبما يلعب دوراً مهماً في المستقبل لتطوير قدرات شباب الوطن.
> وأضافت معاليها أن مخرجات المشروع ستدعم جهود الدولة بصورة عامة في مجال استكشاف الفضاء، وجهود فريق العمل على مشروع مسبار الأمل بصورة خاصة، وبما يعزز من ريادة الدولة وتنافسيتها في هذا المجال.

وبهذه المناسبة قال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" –مسبار الأمل” بمركز محمد بن راشد للفضاء: "إن فريق مشروع مسبار الأمل يتشارك مع أهداف وتوجهات مجلس الإمارات للشباب في إلهام وإعداد أجيال المستقبل"، مشيراً الى "أن مشروع "مسبار الأمل" يمثل رؤية دولة الإمارات بإعطاء الشباب دور في المساهمة ببناء وطنهم، وإلهام المنطقة والإفادة المعرفية للبشرية".

وأضاف شرف: "مبادرة بيانات شبابية تقدم مجموعة واسعة من البيانات الدقيقة حول واقع الشباب، والذي يعد أمر بالغ الأهمية، خاصةً أن التعاون يعكس مدى الأثر الذي أحدثه مشروع "مسبار الأمل" في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وبما يخدم خلق المنظومة اللازمة لضمان معرفي مستدام قائم على الابتكار والإبداع في الدولة".

كما كشف التقرير عن حاجة فريق مشروع الامارات لاستكشاف المريخ لشباب من حملة تخصصات غير متوفرة في سوق العمل  حالياً، وهي تخصصات العلوم الأساسية (مثل الفيزياء، الكيمياء، الأحياء) وهندسة البرمجيات والفيزياء الفلكية وعلم الفلك، حيث سيلعب المجلس دوراً نوعياً في المستقبل لتحفيز الشباب للتخصص في هذه العلوم التي باتت حيوية ومهمة في خطط الدولة المستقبلية.

ومن جانبها قالت حور الخاجة، عضو مجلس دبي للشباب عضو فريق عمل مشروع بيانات شبابية: " مع تزايد أهميتها في الوقت الحالي، صارت البيانات اليوم عامل النفط الجديد والعملة الأهم عالمياً، فمن الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تستثمر في هذا المصدر من خلال مبادرة بيانات شبابية، والتي تهدف إلى جمع ورصد وتحليل البيانات الخاصة بفئة الشباب تحديداً، وذلك لرسم صورة واضحة للوضع الراهن، وبالتالي اتخاذ قرارات سليمة لمستقبل أكثر إشراقا لشبابنا."

والجدير بالذكر أن مبادرة بيانات شبابية التي أطلقها مجلس الإمارات للشباب العام الماضي تهدف إلى الوقوف على احتياجات الشباب من خلال جمع البيانات والإحصائيات الخاصة به، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في وضع القرارات وتطوير السياسات المستقبلية لقطاع الشباب.

 

 

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