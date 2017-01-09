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ضبط سيدة بحوزتها 10 قطع حشيش و244 قرص مخدر بالمترو

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ضبط سيدة بحوزتها 10 قطع حشيش و244 قرص مخدر بالمترو ضبط سيدة بحوزتها 10 قطع حشيش و244 قرص مخدر بالمترو

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة مترو أنفاق العتبة من ضبط "سيدة ط.أ" 49 سنة تحمل بطاقتى عضوية منظمة حقوقية وأحد الأحزاب السياسية وبحوزتها قطعة حشيش، و10 أمبولات مغلفة تحتوى 244 قرص مخدر.

والبطاقة الأولى صادر من منظمة المجتمع المدنى لحقوق الإنسان، فيما صدرت البطاقة الثانية من الحزب المصرى الديمقراطى بصفتها عضوة بالحزب".

وتمت الضبطية خلال عبورها البوابات الإلكترونية بمدخل المحطة وبحوزتها (قطعة من مخدر الحشيش، 10 أمبولات مغلفة تحتوى على 244 قرص مخدر، ومبلغ ، وهاتف محمول) بداخل حقيبة متوسطة الحجم.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 

 

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