رئيس جامعة طنطا يطمئن على انتظام الامتحانات بكلية التجارة

الغربية: مصطفى عادل

قال بيان لجامعة طنطا اليوم، إن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بأعمل رئيس الجامعة تابع سير العمل بامتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة.

وحرص الدكتور إبراهيم سالم خلال الجولة، على التأكد من انتظام الامتحانات دون عقبات، وتوفير الهدوء للطلاب، ووجه القائمين على الامتحانات بالكلية بضرورة التأكد من مطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات طبقاً لمعايير الجودة، وتسليم كراسات الإجابة لأعضاء هيئة التدريس المعنيين فور انتهاء الامتحان لبدء التصحيح مباشرة ليتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول فى أقرب وقت متمنيًا للطلاب التوفيق فى اجتياز الامتحانات.