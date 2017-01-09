توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة .
وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق متفرقة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 -20 / 28 ساعة بوجه عام.
حالة البحر.. خفيف الى متوسط الموج.. وارتفاع الموج 1 - 2 قدم قرب الساحل و 2 - 5/4 أقدام في العمق...أعلى مد الساعة 10:56 وأدنى جزر عند الساعة 17:59 مساء .
درجات الحرارة نسب الرطوبة.
المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.
أبوظبي 25 16 80 40.
دبي 26 18 80 40 .
الشارقة 24 14 85 35.
عجمان 25 16 80 40.
أم القيوين 26 11 90 35 .
رأس الخيمة 25 18 70 30 .
الفجيرة 26 18 70 30.
العين 25 13 80 30 .
ليوا 27 12 95 20 .
الرويس 24 14 85 35 .
السلع 25 15 80 35.
دلما 24 17 80 40 .
طنب الصغرى 23 17 75 50 .
طنب الكبرى 23 17 75 50 .
أبوموسى 23 17 75 45.