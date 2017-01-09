توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة .

وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق متفرقة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 -20 / 28 ساعة بوجه عام.

حالة البحر.. خفيف الى متوسط الموج.. وارتفاع الموج 1 - 2 قدم قرب الساحل و 2 - 5/4 أقدام في العمق...أعلى مد الساعة 10:56 وأدنى جزر عند الساعة 17:59 مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 25 16 80 40.

دبي 26 18 80 40 .

الشارقة 24 14 85 35.

عجمان 25 16 80 40.

أم القيوين 26 11 90 35 .

رأس الخيمة 25 18 70 30 .

الفجيرة 26 18 70 30.

العين 25 13 80 30 .

ليوا 27 12 95 20 .

الرويس 24 14 85 35 .

السلع 25 15 80 35.

دلما 24 17 80 40 .

طنب الصغرى 23 17 75 50 .

طنب الكبرى 23 17 75 50 .

أبوموسى 23 17 75 45.