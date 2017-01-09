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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة .

وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق متفرقة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 -20 / 28 ساعة بوجه عام.

حالة البحر.. خفيف الى متوسط الموج.. وارتفاع الموج 1 - 2 قدم قرب الساحل و 2 - 5/4 أقدام في العمق...أعلى مد الساعة 10:56 وأدنى جزر عند الساعة 17:59 مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 25 16 80 40.

دبي 26 18 80 40 .

الشارقة 24 14 85 35.

عجمان 25 16 80 40.

أم القيوين 26 11 90 35 .

رأس الخيمة 25 18 70 30 .

الفجيرة 26 18 70 30.

العين 25 13 80 30 .

ليوا 27 12 95 20 .

الرويس 24 14 85 35 .

السلع 25 15 80 35.

دلما 24 17 80 40 .

طنب الصغرى 23 17 75 50 .

طنب الكبرى 23 17 75 50 .

أبوموسى 23 17 75 45.

 

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