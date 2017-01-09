أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أبوظبي للتعليم يعلن نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر .. غداً

Google+ Print
أبوظبي للتعليم يعلن نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر .. غداً أبوظبي للتعليم يعلن نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر .. غداً

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم أن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر والبالغ عددهم/ 14 / ألفا و/ 672 / طالبا وطالبة ستكون متاحة غدا في نظام " معلوماتي " المرتبط بنظام معلومات الطالب الإلكتروني / eSIS / عبر الرابط // .https://maaloumati.adec.ac.ae //.

وأكد المجلس في بيانه ضرورة تسجيل طلبة الصف الثاني عشر في نظام " معلوماتي " من أجل الحصول على معدل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول .. مشيرا إلى أن النظام يتيح لطلبة المدارس الحكومية والخاصة الحصول على تفاصيل الدرجات في جميع المواد من أي مكان عبر الإنترنت.

ويتطلب الدخول إلى نظام معلوماتي التسجيل عن طريق إدخال رقم الهوية بشكل صحيح حسب شروط نظام حكومة أبوظبي حيث قامت المدارس بتسجيل الطلبة وتم توفير اسم مستخدم وكلمة مرور لكل طالب في جميع مدارس إمارة أبوظبي لتمكينهم من الدخول إلى النظام بسلاسة.

كما يمكن استخراج نسخ إضافية لشهادة الدرجات وذلك من خلال التقارير المتاحة للطباعة مع القارئ الذكي "كيو ار كود" والموجود أعلى الشهادة ويستحيل تزويره.. الأمر الذي يوفر عناء الجهد والوقت على الطلبة وأولياء الأمور.

يذكر أن النظام متاح من خلال التطبيق الذكي الخاص بالمجلس على جميع الأجهزة الذكية تحت اسم / ADEC SERVICES /.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل