وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لدعم الخدمات الطبية بالمناطق النائية

شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي ، صباح اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي ممثل في وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص ممثل في مجموعة مستشفيات كليوباترا (ش.م.م.) وذلك لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أعلى مستوى بمستشفيات المناطق النائية .

قام بتوقيع البروتوكول، مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد الدكتور محمد السيد موسى ممثل عن وزارة الصحة والسكان و الدكتور أحمد عز الدين محمود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثل شركة مستشفيات كليوباترا (ش.م.م.) .

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أنه تم الإتفاق على إختيار مستشفيات الداخلة والخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد كبداية لمشروع التعاون، حيث ستقوم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالتمويل المالي للتعاقد مع الاساتذة الاستشاريين الحاصلين على درجة الدكتوراة في تخصصات جراحه عظام، مخ وأعصاب ، رعاية مركزة ،تخدير ، مبتسرين، رمد ،أورام ،قسطرة قلبية ،أشعة ،جراحة مناظير ، نساء (مناظير) ، أوعية دموية ، على ان يقوم الاساتذة باجراء عدد من الزيارات الشهرية للمستشفى بمعدل 68 زيارة على مدار الشهر الواحد مقابل مبلغ 1400 جنية للزيارة الواحدة ليصبح أجمالى التمويل 95 ألف و200 جنية شهريا ، ما يعادل مليون و 142 ألف سنوياً، وذلك لمستشفى الخارجة العام ، و‪ القيام باجراء عدد من الزيارات الشهرية للمستشفى بمعدل 40 زيارة على مدار الشهر الواحد مقابل مبلغ 1400 جنية للزيارة الواحدة ليصبح أجمالى التمويل 56 ألف جنية شهريًا ، بما يعادل 672 ألف جنية سنويًا، وذلك لمستشفى الداخلة العام على أن يكون التعاقد لمدة عام.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عزالدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات كليوباترا، أن الهدف الرئيسي من الشراكة وصول الخدمة الطبية للمريض المتواجد في المناطق النائية، كما تصل للمريض المتواجد في القاهرة والاسكندرية، وأن دورنا الرئيسي كأكبر مجموعة مستشفيات في مصر هو المساهمة في الخدمة المجتمعية كجزء لا يتجزأ من تواجدنا، حيث يوجد نقص بالاستشاريين في بعض المناطق النائية مما يعيق تقديم الخدمة الطبية على أمثل وجه وعلية تم التنسيق والاتفاق مع معالي وزير الصحة والسكان على اختيار محافظة الوادي الجديد كبداية للمشروع لتقديم الدعم المالي للمستشفيات المختارة حتى تتمكن المحافظة من تغطية جميع التخصصات الطبية لتقديم أكمل خدمة طبية للمريض المصري.

وأضاف الوزير، أن هذا البروتكول جاء لتخفيف العبء عن المرضى بالمناطق النائية التي تعاني من نقص بالقوى البشرية.