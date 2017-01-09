أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

لجان طبية لمعاينة حجز قسم شرطة عين شمس بعد وفاة 5 محتجزين بالدرن

Google+ Print
لجان طبية لمعاينة حجز قسم شرطة عين شمس بعد وفاة 5 محتجزين بالدرن لجان طبية لمعاينة حجز قسم شرطة عين شمس بعد وفاة 5 محتجزين بالدرن

أرشيفية

أستلمت نيابة عين شمس برئاسة المستشار محمد طه مدير النيابة وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة 5 محتجزين داخل قسم شرطة عين شمس.

وأثبت التقرير الذي أستلمه المستشار أحمد العراقي مدير النيابة، أن مرض الدرن هو السبب في مصرع الـ 5 أشخاص.

وأمرت النيابة بتشكيل لجان متخصصة من الطب الوقائي والطب العلاجي بإشراف وزارة الصحة لبحث الحالات المصابة بالدرن داخل حجز قسم عين شمس وعزل المصابين واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لنقلهم ومعالجتهم.

كانت نيابة عين شمس بإشراف المستشار ابراهيم صالح المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية قد تلقت بلاغات من اهالي المسجونين بقسم عين شمس بإنتشار مرض الدرن بين المسجونين وظهور حالات اعياء واضحة عليهم مما ادي الي وفاة 5 مساجين داخل الحجز واتهام قيادات القسم في التقاعس عن حماية المسجونين من انتشار المرض اللعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا