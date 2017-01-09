لجان طبية لمعاينة حجز قسم شرطة عين شمس بعد وفاة 5 محتجزين بالدرن

أستلمت نيابة عين شمس برئاسة المستشار محمد طه مدير النيابة وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة 5 محتجزين داخل قسم شرطة عين شمس.

وأثبت التقرير الذي أستلمه المستشار أحمد العراقي مدير النيابة، أن مرض الدرن هو السبب في مصرع الـ 5 أشخاص.

وأمرت النيابة بتشكيل لجان متخصصة من الطب الوقائي والطب العلاجي بإشراف وزارة الصحة لبحث الحالات المصابة بالدرن داخل حجز قسم عين شمس وعزل المصابين واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لنقلهم ومعالجتهم.

كانت نيابة عين شمس بإشراف المستشار ابراهيم صالح المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية قد تلقت بلاغات من اهالي المسجونين بقسم عين شمس بإنتشار مرض الدرن بين المسجونين وظهور حالات اعياء واضحة عليهم مما ادي الي وفاة 5 مساجين داخل الحجز واتهام قيادات القسم في التقاعس عن حماية المسجونين من انتشار المرض اللعين.