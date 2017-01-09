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مصدر أمنى: تشغيل كمين المساعيد بالعريش خلال ساعات بعد انتهاء المعاينة

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مصدر أمنى: تشغيل كمين المساعيد بالعريش خلال ساعات بعد انتهاء المعاينة مصدر أمنى: تشغيل كمين المساعيد بالعريش خلال ساعات بعد انتهاء المعاينة

>شمال سيناء ـ محمد حسين

قال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء، إن كمين المساعيد الذى تعرض لعملية إرهابية، صباح اليوم الاثنين، سيعود للعمل خلال ساعات بعد انتهاء أعمال رفع آثار التفجير، وانتهاء عمليات المعاينة التصويرية.

 

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على أشلاء انتحارى، وحزام ناسف، وعبوات ناسفة، وسيارة ومتعلقات خاصة بعناصر إرهابية عثر عليها فى المكان.

 

ويشهد محيط مكان التفجير تشديدات أمنية، حيث أقامت قوات الشرطة طوق أمنى حول المكان، ودفعت بتعزيزات أمنية تصل تباعًا للمكان، ومنعت القوات وصول الصحفيين للمكان.

 

وبدورهم تجمع الأهالى المضارين من أصحاب المنازل المحيطة بموقع التفجير فى انتظار وصول لجنة معاينات حصر الخسائر التى أعلنت عنها المحافظة اليوم.

 

وبدأت مشاهد أضرار الأهالى واضحة بشكل أكبر فى بنايات سكنية ملاصقة للكمين، وأضرار فى ممتلكات داخل الشقق إضافة لأبواب المحلات.

 

وأعادت قوات الأمن فتح الطرق المغلقة حول حى المساعيد، وانتظمت حركة السير على طريق العريش القنطرة وداخل حى المساعيد.

 

 


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