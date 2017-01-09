"الكردى" يستقبل رئيس الجامعة اليابانية ونائبه بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

استقبـل الدكتور عصام الكـردى رئيس جامعـة الإسكندريـة اليـوم، الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الإقليمية والدولية لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفتـرة المقبلة.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن الكردى ناقش خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعة اليابانية، من خلال فرع الجامعة ببرج العرب الذى يتضمن كلية تكنولوجية.

وأضاف، أن الجامعة تقوم الآن بادراج عدة برامج دراسية جديدة ضمن المقررات الدراسية، وتطوير البرامج الأخرى فى التخصصات الحديثة التى يتطلبها سوق العمل، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجانبين والإستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل منهم.

وأشار الجوهرى إلى أن الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية بمرحلة البكالوريوس سوف تبدأ فى سبتمبر هذا العام فى 8 تخصصات بكلية الهندسة، موضحاً أن الجامعة تضم شركاء من 12 جامعة ومعهد بحثى علمى فى اليابان.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من البنية الأساسية بالجامعة وإنشاء 13 مبنى بالجامعة تتضمن مبانى أكاديمية وإدارية وقاعات محاضرات ومركز للأبحاث ومبنى للخدمات.