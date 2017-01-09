مدير أمن الإسكندرية يناقش محاربة احتكار السلع مع كبار التجار

الإسكندرية - هناء أبو العز

عقد اللواء عادل تونسى مدير أمن الإسكندرية اجتماعا مع مجموعة من كبار التجار ومديرى شركات السلع الغذائية ورئيس وممثلى شعبة الخضر والفاكهة، بحضور قيادات المديرية.

وناقش اللقاء أهمية التواصل والاستماع إلى المشكلات وعرض المقترحات للوصول لأفضل الحلول، كما تطرق الحديث عن ظاهرة الغش التجارى واحتكار السلع وخاصة الأساسية وأهمية مواجهتها للتخفيف عن المواطنين.

وتقدم الحضور بمجموعة من المقترحات والطلبات أهمها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل سوق الجملة الحالى من منطقة الحضرة إلى منطقة القبارى، للتسهيل على المزارعين وتسهيل مهمة السيارات المحملة بالمواد الغذائية الاستراتيجية أثناء توزيعها على المحافظات، كما تم الاتفاق على إخطار شرطة التموين بكافة ثلاجات حفظ المواد العذائية الغير مرخصة للبدء فى اتخاذ إجراءات الغلق الإدارى لإحكام السيطرة على الأسواق.

ووجه مدير الأمن بضرورة الكشف الجنائى على كل العاملين داخل محلات السوبر ماركت قبل قبول تعيينهم، من خلال التنسيق مع أقسام الشرطة الواقعة فى نطاقهم تعهد كل الحضور من كبار التجار بالعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار العادلة غير المغالى فيها والتعاون مع الأجهزة الرقابية لصالح المواطن البسيط.