تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمطروح بــ 160 مليون جنيه

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن موافقة مجلس الوزراء علي قرار اللجنة الوزارية الخاص في البدء بتنفيذ عدد 5 مشروعات للصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح بتكلفة 160 مليون جنيه بالأمر المباشر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إن محافظ مطروح أصدر تعليماته بإزالة كافة معوقات مشروعات الصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح والقضاء علي مشكلة الصرف الصحي نهائيًا بعد معاناة الأهالي لسنوات طويلة، بالإضافة الي عمل شبكة صرف لمياه الأمطار.

وأضاف مدير التخطيط والمتابعة، بان محافظ مطروح صدق علي تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة 160 مليون جنيه وذلك بعد موافقة وزارة التخطيط موزعه كالأتي :

> 45 مليون جنيه لإنشاء خطي طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية إلي محطة المعالجة.

> 45 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي الكورنيش بمنطقة المعسكرات والمضيفة .

> 25 مليون جنيه استكمال مشروع احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات و روافع الصرف الصحي .

> 20 مليون جنيه انشاء شبكة صرف امطار بمدينة مرسي مطروح.

> 25 مليون جنيه استكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية للصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح، أن مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة تخدم قطاع كبير من المواطنين وتنفيذًا لمطالب العديد من الأهالي بسرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، وذلك بعد أن أنهت الشئون المالية بالمحافظة التعاقد مع شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ المشروع.

وأضاف المحافظ، بأنه سيتم تخصيص لجان لمتابعة كافة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، لتذليل كافة العقبات ومراقبة كافة الأعمال للوقوف علي مدي نسب التنفيذ للمشروعات.