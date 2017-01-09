صالح جمعة: بطلت سهر.. ولن أرحل عن الأهلي

حوار - محمد عراقى

* الزواج سيقضى على شائعات الفتيات

* أرفض مراقبة حياتى الشخصية

* السوبر المحلى "أحمر"

* إدارة النادى رفضت عرضين من الوحدة السعودى وناسيونال ماديرا البرتغالى

* مرسى وسليمان وزكريا يستحقون الانضمام للفراعنة

* أنا مش أقل من السعيد.. وأبوتريكة مثلى الأعلى

يرتبط اسم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي دائماً بالمشاكل والأزمات، ومنذ انتقاله للقلعة الحمراء فى الموسم الماضى، والشائعات تطارد اللاعب مع صور عن سهره برفقة فتيات فى الكافيهات، مع التكاسل فى التدريبات، ليصبح أسير لدكة البدلاء الحمراء رغم قناعات حسام البدرى المدير الفنى للفريق بإمكانياته، كما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

"اليوم السابع" التقت صالح جمعة الذى فتح قلبه ورد على جميع الاتهامات الموجهة إليه فى حواره التالى:

فى البداية هل أنت راض عن مستواك مع الأهلي؟

من الظلم الحكم على مستواى خاصة أننى لم أشارك بشكل منتظم، إلا أننى أملك الكثير الذى بصدد أن أقدمه لفريقى، خاصة أننى حصلت على ثقة الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى مؤخراً.

وماذا عن فكرة الرحيل عن الأهلى؟

تلقيت عرضين من الوحدة السعودى وناسيونال ماديرا البرتغالى، إلا أن إدارة الأهلى تحفظت على رحيلى وهو الأمر الذى تقبلته بصدر رحب.. وأنا لاعب محترف وملتزم بتعاقدى وإدارة النادى صاحبة الحق فى الموافقة على العروض أو رفضها.

ماذا عن علاقتك بحسام البدرى؟

البدرى من أكثر المساندين لى واعتقد أنه فى حالة استمرار الهولندى مارتن يول المدير الفنى السابق للفريق، كنت لن استكمل مسيرتى مع الأهلى سواء على سبيل الإعارة أو البيع نهائى، إلا أن الموقف تغير برحيل يول وتولى البدرى الذى آراه سبب بقائى.

هل سترحل عن الأهلى فى الشتاء؟

لا لا أفكر فى ذلك مطلقاً ومستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ولكن البعض يؤكد أن سهرك الدائم هو السبب الرئيسى من استبعادك الدائم؟

رد ضاحكاً.. شائعات ليس لها أساس من الصحة، وكلام يطلقه بعض البلهاء، وأود أن أؤكد لك أن بتولى البدرى تغيرت العديد من الأمور بالنسبة لى.. لا أخفى عليك أن فى فترة تولى يول كنت أمر بحالة نفسية سيئة والحقيقة أننى كنت أسهر مع أصدقائى للخروج من تلك الحالة، أما الآن فالأمر لا يحدث مطلقاً ودعنى أكشف لك أننى بصدد الزواج بعد أيام.

هل الانتقادات تغضبك؟

أرحب بجميع الانتقادات طالما فى حدود كرة القدم، أما الحديث عن الحياة الشخصية فغير مقبول بالمرة سواء من الإعلام أو الجمهور، فأنا حر فى حياتى الشخصية وهى خط أحمر.

من أكثر اللاعبين الذين وقفوا بجانبك فى الأزمة الأخيرة؟

وليد سليمان وأحمد فتحى فهما الأقرب لقلبى.

ومن الذى لم يساندك؟

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كيف ترى المنافسة فى الدورى هذا الموسم ؟

المنافسة صعبة فهناك فرق نجحت فى جمع الكثير من النقاط خلال المرحلة الأولى، وتنافس الأهلى بقوة على الصدارة، مثل مصر المقاصة وسموحة، بخلاف الزمالك منافسنا الرئيسى.

كيف ترى أداء الأهلى هذا الموسم؟

الأداء فى تحسن مستمر، والحمد الله الفريق اختتم الدور الأول وهو فى المركز الأول وحقق فوزا كبيرا على الزمالك، وأدينا بشكل جيد حتى فى المباريات التى فقدنا فيها نقاطا، والتى كان الحظ بعيد عننا فيها.

كيف ترى مواجهة الزمالك فى السوبر؟

السوبر هى البطولة المفضلة لنا ونحن نحب اللعب فى أجواء الملعب بالإمارات، والتى تشهد حضور جماهيرى كبير.

ما رأيك فى استبعادك من قائمة المنتخب الوطنى؟

أمر محزن للغاية ولكنى احترم اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هكتور كوبر، خاصة أننى لا استحق الانضمام، لأنى لا أشارك مع الأهلى فليس أى لاعب يشارك مع المنتخب فى مثل هذه البطولة، فأنت يجب أن تشارك أساسيا مع فريقك بل وتتميز أيضا من أجل المشاركة.

وفى رأيك من كان يستحق الانضمام للمنتخب ولم ينضم؟

مع احترامى الكامل لكوبر وجهازه، ولكن كنت أتمنى أن ينضم الثلاثى مؤمن زكريا ووليد سليمان وباسم مرسى.

وما تقييمك لمستوى المنتخب قبل كأس الأمم خاصة بعد ودية تونس؟

المستوى جيد وفى تطور مستمر.

ولكن البعض ينتقد طريقة كوبر الدفاعية؟

مش عيب أن يلعب كوبر بطريقة دفاعية، ففى الفترات الماضية لعبنا بطرق هجومية ولعب ممتع، لكننا لم نتأهل إلى كأس العالم، وكوبر ليس مدربا صغيرا، وسبق له قيادة فرق كبيرة فى أوروبا ويعرف جيدا إمكانيات لاعبى المنتخب، ويتعامل مع المباريات وفقا لهذه الإمكانيات.

من أفضل لاعب فى مصر من وجهة نظرك؟

عبد الله السعيد ومحمد إبراهيم هما الأفضل حالياً.

هل ترى أن المنافسة مع السعيد صعبة للعب فى الأهلى؟

السعيد لاعب كبير ولكنى قادر على منافسته، خاصة أنه الوحيد الذى يلعب فى مركزى داخل الفريق الأحمر فى الوقت الحالى.

وماذا عن طموح الاحتراف؟

لم يفارقنى حلم العودة للاحتراف ولو للحظة واحدة، ولكن بشرط وجود عرض أوروبى قوى يكون مناسبا لى ومناسب لإدارة الأهلى.

وما حقيقة أنك تريد أن تكون خليفة لمحمد أبو تريكة؟

أنا أعشق أبو تريكة وأرتدى رقم 22 حباً فيه، فهو مثلى الأعلى الذى أطمح دائماً أن أحقق بعض ما حققه.

أخيراً ماذا تقول؟

أعد جماهير الأهلى باستعادة مستواى فى أقرب وقت، وأن أحاول جاهداً تحقيق جميع البطولات مع فريقى وأطالبهم بمساندتنا، فالجمهور دائماً هو اللاعب رقم واحد وأتمنى عودتهم سريعا للمدرجات، لأن الكرة من غير جماهير "ملهاش طعم".