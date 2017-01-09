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إخلاء سبيل ضابط بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه باستغلال النفوذ والتزوير

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إخلاء سبيل ضابط بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه باستغلال النفوذ والتزوير إخلاء سبيل ضابط بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه باستغلال النفوذ والتزوير

 

أرشيفية

أمر المستشار أحمد العراقي مدير نيابة عين شمس بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإخلاء سبيل ضابط بقسم شرطة عين شمس بكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه باستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وهتك عرض أحد الأشخاص بعد احتجازة داخل القسم وتلفيق قضية سلاح أبيض له.

وكانت النيابة قد تسلمت تحريات الأمن العام، التى أكدت قيام الرائد وائل ع. ، باحتجاز أحد الأشخاص داخل ديوان القسم بسبب خلافات مع أحد أقارب الضابط، وقيامه بتحرير محضر وهمي ضد الشخص المحتجز بزعم حيازته سلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن الضابط حرر محضر باسم ضابط آخر زميل له بقسم شرطة عين شمس، لكن الضابط الثانى اعترف على زميله المتهم، وأكد أنه لم يحرر محضراً ضد المواطن وأن الضابط المتهم زور المحضر ضده.

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