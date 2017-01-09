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شلل مرورى بمحور صلاح سالم بسبب تصادم 7 سيارات

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شلل مرورى بمحور صلاح سالم بسبب تصادم 7 سيارات شلل مرورى بمحور صلاح سالم بسبب تصادم 7 سيارات

>كتب عبد الرحمن سيد

شهد محور صلاح سالم حادثى تصادم لـ7 سيارات فى أماكن متفرقة، منها تصادم 3 سيارات بمطلع كوبرى الفردوس وإصابة شخص، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من المطار فى طريقه إلى السيدة عائشة.

 

كما وقع حادث تصادم آخر أمام حديقة الأزهر بين 4 سيارات ملاكى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وصولا إلى كوبرى الفنجرى، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لسحب الكثافات أعلى الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من غرفة النجدة بحادثى تصادم بطريق صلاح سالم، وأمر اللواء علاء الدجوى، مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث.


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