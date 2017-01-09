طبيب قلب إيطالى شهير يعالج أعضاء الشرطة وأسرهم

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى

يستضيف قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور اليساندرو فرجيولا- أستاذ ورئيس أقسام جراحة قلب الأطفال بمستشفى "سان دوناتو" بإيطاليا والفريق المرافق بمركز القلب بمستشفى الشرطة بالعجوزة خلال الفترة من 13 حتى 18 يناير الجارى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، يقوم الطبيب الايطالى الشهير بمناظرة الحالات المرضية، وإجراء جراحات إصلاح العيوب الخلقية لقلب الأطفال من أبناء الضباط والأفراد المدنيين والحالات الخاصة ومتابعة الجراحات التى سبق إجرائها ويتولى مركز القلب بالعجوزة تحضير الحالات المقرر مناظرتها.

تأتى الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات الناجحة للخبير، والذى قام خلالها بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة الناجحة للأطفال من أبناء أعضاء هيئة الشرطة ومتابعة الحالات المرضية التى سبق إجراء جراحات لها.