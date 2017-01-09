قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة شئون الشركة العربية للصناعات الدوائية

كتبت هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، قرار بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتورة ألفت مصطفى غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية.

وتشمل اللجنة عضوية كل من الدكتور عاطف العوام ، نائب رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة ناهد مرتضى ، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس سابقا ، والمستشار تامر عبد الكريم شاكر، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير الصحة .

وتشكل اللجنة المختصة بمباشرة السلطات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للشركة من وزراء الصحة والتعاون الدولى والمالية.