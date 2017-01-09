5 أطعمة قدميها لطفلك في الشتاء

يكثر الحديث حول الأطعمة التي يحتاجها الطفل خلال فصل الشتاء، حيث البرد والمطر، وحيث تكثر الأمراض الموسمية بسبب ذلك. الدكتورة شيماء يوسف تنصحك بتقديم الأطعمة التالية لطفلك خلال هذا الفصل، مع شرح لأهميتها ودورها في توفير الصحة والحماية والوقاية له:

1. البطاطا الحلوة: وهي من الأطعمة التي تمد الطفل بالحيوية التي تتراجع بسبب البرد، ويمكن تقديمها له مهروسة بعد سلقها، وتحتوي البطاطا الحلوة على الألياف والبوتاسيوم، ويمكن أن تقدم مع الجبن أيضًا.

2. الحساء: ويشمل الحساء فائدة الخضراوات التي يتم سلقها وتقديمها للطفل، واحتواءه على السوائل التي تمد الطفل بالحيوية، وكذلك ترطب الأغشية المخاطية لديه، ويمكن هرس الخضراوات في الخلاط بعد سلقها.

3. السبانخ: وهي تعتبر من الخضراوات الغنية بفيتامين «أ» وفيتامين «سي» والحديد وحمض الفوليك، وهي عناصر تقيه من الرشح وتقوي مناعته، ويمكن إعداد شطائر بالسبانخ للطفل ليحبها.

4. الجزر: يحتوي على مادة البيتا كاروتين، وهي محفزة لجهاز المناعة لدى الطفل، فتقيه من الأمراض وخاصة نزلات البرد.

5. القرنبيط: يحسن الهضم ويعزز الطاقة ومضاد للالتهابات، كما أن غناه بالفيتامينات يساعد على تقوية مناعة الطفل، ويضاف له عند سلقه قطعة خبز صغيرة؛ للتخلص من رائحته، ويصنع منه المرق، وكذلك العجة المحببة للصغار، ويمكن طحنه وإضافته لأطباق أخرى؛ لأن معظم الصغار لا يحبونه من دون إضافات.