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دويدار يتقاضى 50% من النادى الكويتى ويترقب تحديد مصيره قبل رحلة الجابون

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دويدار يتقاضى 50% من النادى الكويتى ويترقب تحديد مصيره قبل رحلة الجابون دويدار يتقاضى 50% من النادى الكويتى ويترقب تحديد مصيره قبل رحلة الجابون

>كتب أحمد توفيق

كشف مصدر مقرب من أحمد دويدار مدافع نادى الزمالك والمنتخب الوطنى، تقاضى اللاعب مقدم تعاقده بالفعل من النادى الكويتى، الذى سينضم إليه مطلع الموسم المقبل، حيث أصبح الموضوع منتهيا ولا يمكن العدول عنه.

 

قال المصدر إن أحمد دويدار تقاضى 50% من قيمة عقده مع النادى الكويتى عن الموسم المقبل كاش، وأنهى كل الاتفاقات خلال الأيام الماضية، موضحاً أن اللاعب أبلغ نادى الزمالك بشكل رسمى بعدم تجديد عقده وانتقال للدورى الكويتى الموسم المقبل.

 

أضاف المصدر أن أحمد دويدار طلب من مسئولى الزمالك عقد جلسة يوم 12 يناير الجارى، وهو موعد الإجازة المقررة للاعبى المتواجدين حاليا بمعسكر الاستعداد لأمم أفريقيا بالجابون، ليخطرهم رسميا بالعرض الكويتى ويطالبهم بالرحيل فى يناير مقابل التنازل عن مستحقاته أو الاستمرار لنهاية الموسم والرحيل بعد انتهاء التعاقد، وسيكون القرار النهائى لمسئولى القلعة البيضاء.


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مصر 365

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