هانى العقبى يدخل دائرة الترشيحات لمنصب المدرب العام لبتروجت

كتب هيثم عويس

دخل هانى العقبى نجم الأهلي الأسبق، دائرة الترشيحات على منصب المدرب العام لبتروجت مع علاء نبيل المدير الفنى الجديد للفريق، بعد رحيل طلعت يوسف وجهازه المعاون إلى أهلى طرابلس.

وتفاضل إدارة بتروجت حاليا بين هانى العقبى وعبد الحميد حسن "ميدو" نجم الفريق الأسبق، من أجل اختيار أحدهما فى منصب الرجل الثانى فى الجهاز الفنى، بعدما فضلت الإدارة أن يكون المدرب العام من أحد أبناء النادى.

يذكر أن هانى العقبى قاد بتروجت من قبل لمدة خمس سنوات فى منصب المدرب العام مع مختار مختار وحقق وقتها الفريق نتائج جيدة، وتأهل للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.