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ننشر خطاب الجبلاية للأندية لتطبيق الاستبدال رسميا

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ننشر خطاب الجبلاية للأندية لتطبيق الاستبدال رسميا ننشر خطاب الجبلاية للأندية لتطبيق الاستبدال رسميا

>كتب محمد مراد

أرسل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، خطابا إلى المناطق والفروع، تمهيدا لإرساله للأندية من أجل تطبيق الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تضمن الخطاب السماح باستبدال لاعبين اثنين لكل نادى والسماح باستبدال ثالث فى حالة كان هذا اللاعب أجنبيا، وذلك بعد حالة من الجدل الكبيرة التى سيطرت على الشارع الرياضى مؤخرا، حول تطبيق الاستبدال ووجود اتهامات لاتحاد الكرة بمجاملة بعض الأندية عقب الموافقة على تطبيق نظام الاستبدال، فضلا عن تهديد الزمالك بالانسحاب من الدورى فى حالة اعتماد القرار رسميا.

 

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه للاستبدال فى الدورى الممتاز و3 آلاف للقسم الثانى و1000 جنيه للقسم الثالث.

 


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