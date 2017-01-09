محمد عواد يغيب عن مران المنتخب اليوم وإبراهيم يغادر المعسكر

كتب محمد ربيع

يغيب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى والمنتخب الوطنى عن تدريب المنتخب الوطنى اليوم، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، للذهاب إلى معسكر المنتخب العسكرى المقام حاليا فى جهاز الرياضة العسكرى، استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم العسكرية بعمان.

وسيعود عواد لمعسكر المنتخب الأول مساء اليوم على أن ينتظم فى التدريبات بداية من الغد وحتى موعد السفر إلى الجابون يوم 13 يناير الجارى، على أن ينتظم فى تدريبات المنتخب العسكرى قبل السفر إلى عمان بيوم، حيث يسافر المنتخب العسكرى يوم 13 يناير أيضا.

كان محمد إبراهيم لاعب الزمالك قد غادر معسكر المنتخب الأول مساء أمس بعدما طلب راحة من التدريبات يومين، إلا أن كوبر فضل مغادرته المعسكر نهائيا والعودة إلى فريقه الزمالك لعدم حاجة المنتخب له، فى حالة منحه إجازة يومين.