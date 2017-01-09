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براءة متهم بالتظاهر بدون تصريح بإمبابة على حكم حبسه عامين

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براءة متهم بالتظاهر بدون تصريح بإمبابة على حكم حبسه عامين براءة متهم بالتظاهر بدون تصريح بإمبابة على حكم حبسه عامين

>كتب سليم على

قضت محكمة جنح الجيزة الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر سعيد موسى ، اليوم الاثنين ، ببراءة المتهم سعيد عبد الحميد بالتظاهر بدون تصريح بإمبابة من حبسه عامين مع النفاذ.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 11439 لسنة 2014 اتهامات التظاهر بدون تصريح بمنطقة إمبابة والاشتراك في مسيرة مع آخرين استجابة لدعوات الجماعة المحظورة بخروج مسيرات بالشوارع احتجاجا على فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتقدم المتهم سعيد عبد الحميد عبد اللطيف بمعارضة على حكم حبسه غيابيًا عامين مع النفاذ لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

 

 


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