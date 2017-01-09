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البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. ومؤشرها يتراجع 0.86%

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البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. ومؤشرها يتراجع 0.86% البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. ومؤشرها يتراجع 0.86%

أرشيفية

أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوي 12781.4 نقطة،

وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.86% عند مستوى 460.61 نقطة، فيما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.85% عند مستوى 1104.36 نقطة.

ووصل مؤشر إيجي إكس 50 إلى مستوى 1984.4 نقطة خاسرا 15.7 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بفارق 72.7 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بفارق 30.2 و 42.4 مليون جنيه على التوالي.

واستحوذت تعاملات المحليين على نحو 82.14% من تداولات اليوم، مقابل 11.9% للأجانب، و5.96% للعرب.

وخسر رأس المال السوقي نحو 4.1 مليار جنيه عند مستوى 612.21 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول نحو 533.9 مليون سهم بقيمة 1.227 مليار جنيه عبر تنفيذ 31.5 ألف صفقة.

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