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جمال مبارك يتحدث لأول مرة بعد ثورة يناير ويجيب على حقيقة خوضة للإنتخابات الرئسية القادمة

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جمال مبارك يتحدث لأول مرة بعد ثورة يناير ويجيب على حقيقة خوضة للإنتخابات الرئسية القادمة جمال مبارك يتحدث لأول مرة بعد ثورة يناير ويجيب على حقيقة خوضة للإنتخابات الرئسية القادمة

لاحظ منذ فترة خطوات إيجابية من نجلي الرئيس الأسبق “جمال وعلاء مبارك” بحضورهم بعض المناسبات وإختلاطهم المباشر مع المواطنين وإلتقاط الصور التذكارية بكل تواضع مما أوحى الى البعض أن جمال مبارك ينوي العودة الى العمل السياسي ويخوض الإنتخابات الرئاسية 2018 خاصة بعد شعور المواطن بتدهور الحالة الإقتصادية التي أدتت الى إرتفاع الأسعار.


جمال وعلاء مبارك في إستاد القاهرة الدولي

وفاجئ جماهير إستاد القاهرة الدولي أمس بحضور جمال وعلاء بمدرجات الدرجة الأولى لمشاهدة المباراة الودية بين وتونس مما دفع الجماهير الى التدافع نحوهم فقام الأمن بمحاولة منعهم إلا أن جمال مبارك تدخل وسمح لهم بالتقاط الصور التذكارية معه وشقيقه وتطور الأمر إلى التقاط السيلفي وعبرت الجماهير على حبها لأسرة مبارك.


جمال يتحدث لأول مرة

تحدث جمال الى أحد الصحفيين بكلمات مقتضبة بشأن تصفيات كأس العالم وترشحه لإنتخابات الرئاسة عام 2018 نظرا لإنشغاله بمتابعة القومي والمباريات الحساسة ورد جمال على سؤاله بإمكانية مرافقته المنتخب في نهائيات كأس العالم في روسيا قائلا:”الموضوع صعب جدا بس ربنا يسهل يا رب” وأما بخصوص الترشح للإنتخابات قال جمال “لا تعليق.. خلينا في الماتش دلوقتي”.

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