حسن حامد: لا خوف على مدينة الإنتاج من مؤيدي الرئيس المعزول

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 16-07-2013 13:25

أكد حسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، أن المدينة مؤمنة جدًا سواء من جانب قوات الشرطة أو القوات المسلحة التي أعادت انتشار عناصرها في محيط المدينة بشكل كامل.

وقال حامد في تصريحات له، إنه لا خوف على الإطلاق على المدينة بعد أن أعلن مؤيدو الرئيس المعزول "مرسي" عن تنظيم مسيرات إلى المدينة للاعتصام أمامها من جديد، ما قد يسبب قلقا ومشاكل مع المترددين عليها يوميًا من الإعلاميين أو الضيوف.

وأضاف حامد أن هناك عددًا من العربات المدرعة حول سور المدينة لتأمينها من كافة الجهات، فيما تولت عناصر أخرى تأمين المدينة من الداخل.