حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بقصد الاتجار في القليوبية

القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار حسن والى رئيس النيابة بحبس "عاطل" 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما تم ضبطه و بحوزته سلاح نارى "بندقية آلى" وطلقات نارية داخل شقته بمدينة بنها.

تلقي اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد وصول معلومات لضباط مباحث مركز بنها برئاسة المقدم محمد درويش أكدتها التحريات مفادها قيام " سالم ع م "، 49 سنة - عاطل ومقيم قرية بطا ومتزوج من شقيقة أحد الهاربين من حكم بالإعدام يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية داخل منزله.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف مسكن المتحرى عنها تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبالتفتيش تم ضبط سلاح نارى بندقية آلية وخزينة آلية وكمية من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بحيازته السلاح المضبوط والطلقات بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 993 جنايات مركز بنها لسنة 2017 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.