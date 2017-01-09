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«الصحة»: صرف أنسولين ١٠٠ وحدة بدلا من ٤٠ .. وتحمل التكاليف للوزارة

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«الصحة»: صرف أنسولين ١٠٠ وحدة بدلا من ٤٠ .. وتحمل التكاليف للوزارة «الصحة»: صرف أنسولين ١٠٠ وحدة بدلا من ٤٠ .. وتحمل التكاليف للوزارة

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة، أنه سيتم صرف الأنسولين تركيز ١٠٠ وحدة بدلا من الأنسولين تركيز ٤٠ وحدة دون أن يتحمل المواطن اَي تكلفة إضافية، ‪  وذلك من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة طبقًا للتغطية التأمينية.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن هذا القرار جاء حرصًا من الوزارة على صحة المريض ، وبموجب توصيات وتقارير منظمة الصحة العالمية وجمعيات السكر العالمية والتي تنصح بعدم وجود تركيزين مختلفين، مما قد يؤدي الي تعرض المريض إما لارتفاع أو إنخفاض حاد  لمستوي السكر بالدم، الأمر الذى قد يؤثر علي حياته.
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> وأشارت الى عدم صرف الأنسولين تركيز٤٠ بمستشفيات الوزارة  أو تواجده بالأسواق، مؤكدة على توافر تركيز 100 واتاحته بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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