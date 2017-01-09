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رسمياً| بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان.. 4 شروط للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وقيمة الغرامة المقررة

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رسمياً| بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان.. 4 شروط للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وقيمة الغرامة المقررة رسمياً| بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان.. 4 شروط للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وقيمة الغرامة المقررة

شروط التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أصبحت قضية تشغل الرأي العام في ، وخاصة الذين قاموا بالبناء على أراضي زراعية إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، وتم عرض مقترحات كثيرة على البرلمان بمشاريع قوانين تنهي حالة الجدل حول هذا الأمر.

واليوم أنهت لجنة الإسكان الخلاف الدائر خول هذه المسألة ووافقت فعلياً على المادة الخاصة بالتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أثناء موافقة قانون البناء والمادة 119، ووضعت اللجنة عدة شروط لابد من توافرها مع المباني التي يتم التصالح عليها مع وضع عقوبات صارمة لأي تعديات بعد إقرار القانون والتاريخ المحدد.

شروط المصالحة مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية كما أقرتها لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم

1- يشمل قرار التصالح جميع المخالفات حتى تاريخ 1 نوفمبر 2016.
2- وجود محضر شرطة أو أوراق رسمية مدون بها تاريخ المخالفة والبناء.
3- غرامة مالية تكفي لاستصلاح قطعة أرض تساوي 5 أضعاف المساحة المخالفة.
4- تشكيل لجنة من الزراعة والإسكان لتقييم المبنى المخالف وتقدير الغرامة المطلوبة حسب موقع قطعة الأرض المخالفة.

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