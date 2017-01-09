فتاة من إمبابة| ألقت بنفسها من الطابق الثالث هرباً من الاغتصاب

شيماء مصطفى

فوجئ النقيب محمد مجدي ضابط المباحث في قسم شرطة إمبابة أثناء متابعته اليومية للحالة الأمنية في المنطقة بتجمع عدد كبير من المواطنين حول فتاة ملقاة على الأرض وفي جسدها عدة كسور وكدمات وخدوش وعلى الفور تم نقل الفتاة إلى المستشفى لإسعافها ومعرفة ملابسات الواقعة.



الصديق الندل

وبعد توجيه عدة أسئلة للفتاة تبين أنها كانت تقف مع شخص تعرفه في أحد الشوارع وفوجئوا بمسجل خطر ويحمل في يده مطواة فهرب صديقها ولم تسلم هي من قبضته واصطحبها تحت تهديد السلاح إلى الشقة الخاصة به وحاول الاعتداء عليها واغتصابها ليس هذا فقط بل أراد تصويرها عارية ولكن الفتاة استطاعت أن تهرب منه وتقفز من النافذة إلى الشارع مباشرة من الطابق الثالث.



اعتراف صريح بارتكاب الواقعة

وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبط الجاني والمتهم وتبين أنه مسجل خطر وتمت مواجهته بأقوال الفتاة واعترف بارتكاب الواقعة وتم إخطار اللواء مدير أمن الجيزة “هشام العراقي” وأيضا مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء خالد شلبي وبدأت النيابة بالتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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