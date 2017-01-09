شاهد صور محمد رمضان بمركز تدريب سلاح الصاعقة لتأدية الخدمة العسكرية

شيماء مصطفى

نشرت صفحة تدعى ” مدرسة الصاعقة ” على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صور للفنان “محمد رمضان” وهو متجه الى مركز تدريب التجنيد التابع لقوات الصاعقة في منطقة أنشاص بمركز “بلبيس” بمحافظة الشرقية كما نشرت نفس الخبر الصفحة الرسمية لشركة المنتج “أحمد السبكى” ونشر صور له وهو مرتدي ملابس الجيش وأكدت الصفحة أن الاسطورة يؤدى الخدمة العسكرية.

وإنهالت التعلقيات من محبي ومتابعي الاسطورة التي تبارك له على هذة الخطوة التي تدل على وطنية محمد رمضان وحبه للجيش المصري وأوضحت الصفحة أن رمضان سيؤدي الخدمة العسكرية عامين باعتبار أنه حاصل على “ثانوية عامة” ولم يكمل تعليمه الجامعى.

ويعد هذا التوقيت الذي دخل فيه رمضان الجيش يتزامن مع طرح فيلمه الجديد “آخر ديك فى مصر” في نهاية شهر يناير 26-1-2017 حيث تم بالفعل طرح الإعلان والأفيشات الدعائية للفيلم الذي يدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشاركه البطولة الفنانة “هالة صدقى” والفنانة “مى عمر” وكلا من “انتصار وإنجى وجدان وملك قورة ومحمد سلام” والفيلم من تأليف “أيمن بهجت قمر” وإخراج “عمرو عرفة”.

شبكةعيونالإخبارية

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