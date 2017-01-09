أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

شاهد صور محمد رمضان بمركز تدريب سلاح الصاعقة لتأدية الخدمة العسكرية

  • مصر
  • 222
Google+ Print

نشرت صفحة تدعى ” مدرسة الصاعقة ” على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صور للفنان “محمد رمضان” وهو متجه الى مركز تدريب التجنيد التابع لقوات الصاعقة في منطقة أنشاص بمركز “بلبيس” بمحافظة الشرقية كما نشرت نفس الخبر الصفحة الرسمية لشركة المنتج “أحمد السبكى” ونشر صور له وهو مرتدي ملابس الجيش وأكدت الصفحة أن الاسطورة يؤدى الخدمة العسكرية.

وإنهالت التعلقيات من محبي ومتابعي الاسطورة التي تبارك له على هذة الخطوة التي تدل على وطنية محمد رمضان وحبه للجيش المصري وأوضحت الصفحة أن رمضان سيؤدي الخدمة العسكرية عامين باعتبار أنه حاصل على “ثانوية عامة” ولم يكمل تعليمه الجامعى.

ويعد هذا التوقيت الذي دخل فيه رمضان الجيش يتزامن مع طرح فيلمه الجديد “آخر ديك فى ” في نهاية شهر يناير 26-1-2017 حيث تم بالفعل طرح الإعلان والأفيشات الدعائية للفيلم الذي يدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشاركه البطولة الفنانة “هالة صدقى” والفنانة “مى عمر” وكلا من “انتصار وإنجى وجدان وملك قورة ومحمد سلام” والفيلم من تأليف “أيمن بهجت قمر” وإخراج “عمرو عرفة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل