أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ON Sport يعرض فيلمًا وثائقيًا عن «الجيل الذهبي» لبطولات المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية

Google+ Print
ON Sport يعرض فيلمًا وثائقيًا عن «الجيل الذهبي» لبطولات المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية ON Sport يعرض فيلمًا وثائقيًا عن «الجيل الذهبي» لبطولات المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية

كتبت – إ نجي لطفي
> تعرض قناة ON Sport ابتداء من الثلاثاء من الأسبوع الجارى بعد أن تعاقدت على بث حصرى لحقوق فيلم وثائقى مدتة 4 ساعات لأسرار الجيل الذهبى لمنتخب فى بطولات كأس الامم الافريقية.
> يكشف أبطال الجيل الذهبى على شاشة ON Sport كل الأسرار والكواليس فى فيلم ” حكاية الجيل الذهبى” الذى سيتم عرضه على 4 أجزاء ابتداءا من من يوم الثلاثاء 10 يناير وحتى الجمعة 13 يناير فى تمام الساعة العاشرة مساء.
> ‏ويشارك فى فيلم “حكاية الجيل الذهبى” كل الأبطال الذين شاركوا فى تحقيق البطولات والفوز وعلى رأسهم الكابتن حسن شحاته المدير الفنى لهذا الجيل بالاضافة جميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب المصرى ونجوم المستطيل الأخضر بالمنتخب المصرى و على رأسهم محمد أبوتريكة ومحمد زيدان وعماد متعب وأحمد حسن ووائل جمعة وعمرو زكي ومحمد شوقي.
> ‏‎أبوتريكة يروى أصعب اللحظات التي مرت عليه هو ورفاقه ، و محمد زيدان يروي تفاصيل صراعه مع سونج في المباراة النهائية عام 2008 ، في حين يقف عماد متعب مندهشاً بمشهد الجمهور الذي يملأ المدرجات في عام 2006.

كما يظهر في الفيلم مسؤولو اتحاد الكرة منهم سمير زاهر وهاني أبوريدة الذين كانا لهما دورا هاما في الإنجاز ، بينما يشارك الكاتب الصحفي حسن المستكاوي في الفيلم لعرض تحليله للأحداث.

وتهدف قناة ON Sport عرض هذا العمل الوثائقى قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في الجابون والتي يشارك فيها المنتخب المصري لأول مرة منذ 7 سنوات غاب فيها عن المحفل الإفريقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل