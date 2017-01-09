ON Sport يعرض فيلمًا وثائقيًا عن «الجيل الذهبي» لبطولات المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية

كتبت – إ نجي لطفي

> تعرض قناة ON Sport ابتداء من الثلاثاء من الأسبوع الجارى بعد أن تعاقدت على بث حصرى لحقوق فيلم وثائقى مدتة 4 ساعات لأسرار الجيل الذهبى لمنتخب مصر فى بطولات كأس الامم الافريقية.

> يكشف أبطال الجيل الذهبى على شاشة ON Sport كل الأسرار والكواليس فى فيلم ” حكاية الجيل الذهبى” الذى سيتم عرضه على 4 أجزاء ابتداءا من من يوم الثلاثاء 10 يناير وحتى الجمعة 13 يناير فى تمام الساعة العاشرة مساء.

> ‏ويشارك فى فيلم “حكاية الجيل الذهبى” كل الأبطال الذين شاركوا فى تحقيق البطولات والفوز وعلى رأسهم الكابتن حسن شحاته المدير الفنى لهذا الجيل بالاضافة جميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب المصرى ونجوم المستطيل الأخضر بالمنتخب المصرى و على رأسهم محمد أبوتريكة ومحمد زيدان وعماد متعب وأحمد حسن ووائل جمعة وعمرو زكي ومحمد شوقي.

> ‏‎أبوتريكة يروى أصعب اللحظات التي مرت عليه هو ورفاقه ، و محمد زيدان يروي تفاصيل صراعه مع سونج في المباراة النهائية عام 2008 ، في حين يقف عماد متعب مندهشاً بمشهد الجمهور الذي يملأ المدرجات في عام 2006.

كما يظهر في الفيلم مسؤولو اتحاد الكرة منهم سمير زاهر وهاني أبوريدة الذين كانا لهما دورا هاما في الإنجاز ، بينما يشارك الكاتب الصحفي حسن المستكاوي في الفيلم لعرض تحليله للأحداث.

وتهدف قناة ON Sport عرض هذا العمل الوثائقى قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في الجابون والتي يشارك فيها المنتخب المصري لأول مرة منذ 7 سنوات غاب فيها عن المحفل الإفريقي.