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غدا.. زاهي حواس ضيف «ذكرياتي» مع سمير صبري على موجات الأغاني

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غدا.. زاهي حواس ضيف «ذكرياتي» مع سمير صبري على موجات الأغاني غدا.. زاهي حواس ضيف «ذكرياتي» مع سمير صبري على موجات الأغاني

كتبت- إ نجي لطفي

يستضيف برنامج ذكرياتي، الدكتور زاهي حواس، غدا الثلاثاء، فى الرابعة عصرا، على موجات إذاعة الأغاني مع النجم سمير صبري.

ويتحدث عالم الآثار والوزير السابق دكتور زاهي حواس في حوار عن الموسيقي والغناء عند المصري القديم في العصر الفرعوني ومدي اهتمامهم بالفن والموسيقي وما اكتشف من دلالات علي ذلك في مقابرهم ، كما يلقي الضوء على ذكرياته مع المشاهير وأول لقاء له بالفنان العالمي عمر الشريف من خلال فيلم وثائقي عن الفرعونية وعن تفاني عمر في خدمة وطنه وتمثيلها في الخارج بكل ما يمتلك من قدرات فنية .

ويضاف حواس انه كان يري اهتمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اهتمامه بالآثار وترميمها وافتتاح المكتشف منها وما قدمه في هذا المجال من إعلان عن إنقاذ معابد ابو سمبل ، كما يروي لقاءه بالرئيس الأمريكي باراك اوباما عند زيارته لمصر مؤخرا وما دار من كواليس حول هذا اللقاء ، وتمني حواس أن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح مشيرا إلى اهتمامه الواضح بالآثار في تطوير منطقة الهرم وافتتاح المتحف المصري الكبير ، وفي الموسيقي يصف حواس عشقه لسفيرة الفنانين فيروز والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ .

“ذكرياتي” برنامج أسبوعي من تقديم النجم سمير صبري ويساعد في الإعداد والتنفيذ والإخراج سيد عبد العزيز ويذاع كل ثلاثاء في تمام الرابعة عصرا .

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