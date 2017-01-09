السلطان قابوس يتلقى رسالة من الرئيس السيسى تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

مسقط (أ ش أ)

تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية (أونا) اليوم الاثنين أن وزير الخارجية سامح شكرى مبعوث الرئيس السيسى هو الذى قام بنقل الرسالة، وذلك خلال استقبال أسعد بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس له بمكتبه اليوم نيابة عن السلطان العمانى.

ونقل شكرى تحيات الرئيس السيسى للسلطان قابوس والحكومة والشعب العُمانى، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين فى مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العمانى والمصرى الشقيقين.

وقد حضر المقابلة يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية فى سلطنة عمان والسفير صبرى مجدى سفير مصر لدى عمان.