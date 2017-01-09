رئيس جنوب السودان يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الأفريقية .

يلتقى رئيس جنوب السودان خلال زيارته أيضا مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان والاستفادة من الخبرات المصرية فى كل المجالات، لرفع كفاءة الكوادر الجنوبية مع بحث آخر التطورات على الساحة الأفريقية خاصة فى دول حوض النيل والقرن الأفريقى , والتطورات بين شمال وجنوب السودان قبل الزيارة المرتقبة لرئيس جنوب السودان للخرطوم خلال الفترة القادمة .