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القبض علي هاربين من الإعدام والمؤبد بالسويس

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القبض علي هاربين من الإعدام والمؤبد بالسويس القبض علي هاربين من الإعدام والمؤبد بالسويس

>السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض  علي هاربين من أحكام بالإعدام، قتل أحدهما  مواطن، وهرب إلى محافظة القليوبية. 

كما تم القبض علي هارب آخر من حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامة بالسرقة بالأكراه والسطو وتم ضبطة داخل قرية كبريت بالقطاع الريفي بالسويس.

كان اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بقيام ضباط المباحث بالمديرية والأقسام بالتوصل الي أماكن هروب متهمين هاربين صادر ضدهما أحكام بالأعدام والمؤبد.

وقامت قوة من مباحث قسم شرطة الجناين بقيادة عبدالرحمن أبو الفضل رئيس مباحث قسم الجناين بضبط المتهم الهارب " عيد . ع  " داخل قرية كبريت بالقطاع الريفي بالسويس، والصادر ضدة حكم بالمؤبد، كما تمكنت قوة من مباحث مديرية أمن السويس  من ضبط المتهم الهارب " أحمد . م . أ " الصادر ضدة حكم قضائي بالأعدام لقتله مواطن بحي الأربعين بالسويس.


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