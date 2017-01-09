تجديد حبس المتهمين بتصنيع الحشيش بشبين القناطر

القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال بنها بالقليوبية، تجديد حبس "حداد" و"عاطل" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتصنيع مخدر الحشيش من "الحنة واللبان الدكر" بشبين القناطر، حيث تم مداهمة الوكر وضبط أدوات التصنيع، وكمية من الحشيش.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين، تفيد بقيام عاطل وحداد بتصنيع الحشيش المغشوش، وترويجه بين المدمنين وتجار الصنف، وتم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتوصلت التحريات أن المتهمين يتخذان من منزل أحدهما وكرا للتصنيع، فتم الإعداد لحملة مكبرة، وتمكن العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من مداهمة المكان، وتم ضبط المتهمين، وهما "صبحى س" 37 سنة عاطل، السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا سرقة بالإكراه وخطف وسلاح، و"محمد ر" 28 سنة حداد، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى تصنيع مخدر الحشيش والاتجار به.

وبالتفتيش عثر رجال المباحث، على جوال بداخله كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وعثر على مكبس لكبس وتصنيع مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر" واسطمبة معدنية، وكميات كبيرة من "الحنة واللبان الدكر"، ومبلغ مالى.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت نيابة مركز شبين القناطر برئاسة المستشار مراد أمين، بحبس المتهمين 4 أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.