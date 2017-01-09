الفنان عمرو يوسف يطير إلي لبنان

غادر مطار القاهرة الدولي، الفنان عمرو يوسف، متجها إلي لبنان علي طيران الشرق الأوسط.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن الفنان عمرو يوسف أنهي إجراءات السفر من استراحة الخدمة المميزة – مدفوعة الأجر- علي طائرة الشرق الأوسط المتجهة إلي بيروت .

يكثف الفنان عمرو يوسف، بروفاته في مسلسل “نقطة ومن أول السطر” مع الفنانة دلال عبدالعزيز، لينافس به في موسم رمضان المقبل .

ويستعد الفنان الشهير لحفل زفافه من الفنانة كندة علوش والذي حدد له موعد 14 يناير المقبل , والذي سيتحفل به في أسوان في فندق كتاركت، وهو الفندق الذي صور به جميع مشاهد مسلسله “جراند أوتيل” والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي .