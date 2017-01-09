أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب مدينة دمياط بعد ثبوت مخالفات المجلس الحالى

Google+ Print
تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب مدينة دمياط بعد ثبوت مخالفات المجلس الحالى تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب مدينة دمياط بعد ثبوت مخالفات المجلس الحالى

>دمياط - عبده عبد البارى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، حل مجلس إدارة مركز شباب مدينة دمياط وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، لتسيير الأعمال وذلك لوجود مخالفات مثبته على المجلس الحالى.


>كان أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة دمياط، قد تقدموا بشكوى تفيد بوجود عدد من المخالفات ضد مجلس إدارة المركز وبالتحقيق فيما تضمنته الشكوى تبين عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ خطة النشاط لوجود خلافات بين الأعضاء، كما تبين عدم انعقاد الجمعية العمومية للمركز لمدة عامين متتاليين، بالإضافة لرفضهم اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى، حيث طلب الأعضاء عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس ادارة المركز.

 

وعليه قرر المحافظ إنهاء مدة مجلس الإدارة الحالى، لثبوت المخالفات المذكورة عليه، حيث سيتم تشكيل مجلس ادارة مؤقت لتسيير الأعمال.

 


>  

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365