تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب مدينة دمياط بعد ثبوت مخالفات المجلس الحالى

دمياط - عبده عبد البارى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، حل مجلس إدارة مركز شباب مدينة دمياط وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، لتسيير الأعمال وذلك لوجود مخالفات مثبته على المجلس الحالى.



>كان أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة دمياط، قد تقدموا بشكوى تفيد بوجود عدد من المخالفات ضد مجلس إدارة المركز وبالتحقيق فيما تضمنته الشكوى تبين عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ خطة النشاط لوجود خلافات بين الأعضاء، كما تبين عدم انعقاد الجمعية العمومية للمركز لمدة عامين متتاليين، بالإضافة لرفضهم اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى، حيث طلب الأعضاء عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس ادارة المركز.

وعليه قرر المحافظ إنهاء مدة مجلس الإدارة الحالى، لثبوت المخالفات المذكورة عليه، حيث سيتم تشكيل مجلس ادارة مؤقت لتسيير الأعمال.



>