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عودة طائرة مصرية متجهة للكويت لسوء الأحوال الجوية بالخليج

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عودة طائرة مصرية متجهة للكويت لسوء الأحوال الجوية بالخليج عودة طائرة مصرية متجهة للكويت لسوء الأحوال الجوية بالخليج

>كتب محمد طنطاوى

أكد مصدر ملاحى مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن طائرة للطيران المتجهة إلى الكويت عادت إلى المطار مرة أخرى لسوء الأحوال الجوية بدولة الكويت والأجواء الخليجية.

 

وقال المصدر إن قائد الطائرة تبلغ بضباب كثيف فى ساعة هبوطه للكويت، وقام قائد الرحلة بتبليغ مركز عمليات مصر للطيران، وتم السماح له بالعودة مرة أخرى اتباعا لإجراءات السلامة والأمان.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم السماح له بالعودة مرة أخرى وتم إنزال الركاب واستضافتهم بإحدى صالات الترانزيت، ومن المقرر أن تقلع الرحلة خلال الساعات القادمة فور السماح لها بالإقلاع من مطار الوصول.

 

وقام فريق من العلاقات العامة لشركة مصر للطيران باستقبال الركاب، وإنزالهم مرة أخرى واستضافتهم فى أحد صالات الترانزيت.

 

 

 

 


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