تسريب أسئلة امتحانات النقل ببعض المدارس ببني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

أكد ثروت عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تواصل مع المهندس شريف حبيب، محافظ الإقليم، فور تناثر بعض الأخبار عن تداول أسئلة متعلقة بامتحانات النقل للصف الثانى الإعدادى للمواد المختلفة لبعض المدارس داخل إدارة ببا التعليمية، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح صحفي، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم استدعاء الموجهين المختصين بإدارة ببا التعليمية ومراجعة الأسئلة، حيث تأكد وجود بعض الأسئلة الموجودة فى جزء من مدارس التعليم الإعدادى بإدارة ببا التعليمية، وتم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة لطباعة الإمتحان الاحتياطى بمعرفة الإدارة التعليمية بببا، ليتم توزيعه صباح غد ٍعلى المدارس المعنية.

وأشار ثروت الي أن المحافظ أمر بفتح تحقيق فورى وعاجل لتحديد ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين.