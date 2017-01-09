طرح طن من اللحوم والمواد الغذائية بمركز مغاغة بالمنيا

المنيا :حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا عن طرح وبيع نصف طن من اللحوم المجمدة، ونصف طن "أرز"، و120 لتر من زيت الطعام، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة،إن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بقرية "أبا البلد" بمساحة 14 سهم وذلك خلال احدي حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ علي رقعة الأرض الزراعية .

وفى سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية من رفع عدد 715 م3 من القمامة والمخلفات الصلبة من الأحياء و الشوارع الرئيسية على مستوى المدينة والقرى التابعة لها منها 571 م3 بالمدينة و144 م3 بالقرى ، وذلك خلال إحدى حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية من اجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض.