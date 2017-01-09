إحالة طالبين لمجلس التأديب بجامعة طنطا بسبب مشاجره

الغربية - مصطفى عادل

قال الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب انه تحويل كل من زياد أحمد علي سلامة الطالب بالفرقة الثانية انتظام بكلية الحقوق، وأشرف محمد أحمد البحراوي الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الآثار كلية الآداب إلى مجلس التأديب وذلك لإثارتهم الشغب وافتعال المشاكل داخل الحرم الجامعي، مؤكداً على تصدي جامعة طنطا برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة لكافة الظواهر التي تحيد عن تطبيق النظام الجامعي أو تخرج عن الضوابط الأمنية المحددة داخل الجامعة.

كانت كلية الآداب قد شهدت مشادة بين عدد من الطلاب يوم الثلاثاء 3 يناير الجاري تزامناً مع جولة رئيس الجامعة برفقه الدكتور مدثر طه، بكليتي الآداب والحقوق؛ حيث اعتدى الطالب أشرف البحراوي بالفرقة الثالثة آثار على الطالب إسلام هلال شوقي السيد بذات الفرقة، كما اعتدى الطالب زياد سلامة بالفرقة الثانية حقوق على عبد الله محمود جلال أخصائي أمن بمجمع الكليات بسبربا، وعلى الفور تم اتخاذ القرار بتحويل الطلاب المشاغبين إلى مجلس التأديب لدراسة الواقعة وتقرير العقوبة المستحقة لهم.