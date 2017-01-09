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تعليم الدقهلية: بروتوكول تعاون مع الداخلية لتأمين لجان الامتحانات

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تعليم الدقهلية: بروتوكول تعاون مع الداخلية لتأمين لجان الامتحانات تعليم الدقهلية: بروتوكول تعاون مع الداخلية لتأمين لجان الامتحانات

>الدقهلية ـ شريف الديب

أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على أنه سوف يتم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين لجان الامتحانات وحمايتها، وأيضا مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية على الأقل باللجان.

 

وأشار عبد الرؤوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية سوف يتم طباعتها بالمطبعة السرية بالمديرية، وتم التشديد على جميع الإدارات بطباعة امتحانات النقل داخل مطابع الإدارة السرية.

 

 

وأوضح عبد الرؤوف أنه يتم حاليا تطبيق القرار الوزارى 500 الخاص بحالات الغش، والذى يقضى بغرامة مالية وحبس والعقوبة، تتقرر حسب درجة الغش لأى شخص يسرب أو يساعد على تسريب الامتحانات أو إفشاء سرية الامتحانات، وأن دوره كمسئول هو إعداد مذكرة بالواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة على المخطئ.

 

ويبدأ طلاب الصف السادس الابتدائى امتحانتهم السبت 14 يناير وتنتهى 18 يناير و يبلغ عددهم 105،762 طالب موزعين على 1004 لجنة ويبلغ عدد طلاب مدارس اللغات 1946 تلميذ موزعين على 102 لجنة، وستبدأ امتحانات الإعدادية 21 يناير وتنتهى 26 الجارى، ويبلغ عدد الطلاب 101 طالب موزعين على 531 لجنة.

 

وأكد عبد الرؤوف أنه تم تكليف وكيلة المديرية بالإشراف على امتحانات المرحلة الإعدادية لأن ابنتى طالبة بالغعدادية، وذلك مراعاة لنزاهة وحسن سير العملية التعليمية.

 


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