«الآثار» تؤكد عدم مسؤوليتها عن مسجد بن خلدون بالإسكندرية

أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مسجد بن خلدون الكائن أمام باب عشرة نهاية شارع النصر بالمنشية بمحافظة الإسكندرية غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية وأنه لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م.

جاء ذلك فى تصريح صحفي، اليوم الاثنين، ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسبب إهمال وزارة الآثار في سقوط مأذنة المسجد.

ومن جانبه، أوضح محمد متولي، مدير عام آثار إسكندرية والساحل الشمالي، أنه ليس للوزارة أية مسئولية تجاه المسجد، مناشدًا الجميع بتحري الدقة قبل نشر أية معلومات من شأنها إثارة الرأي العام، مؤكدًا أن مناطق التفتيش بالإسكندرية والساحل الشمالي تقوم بصفة دورية بالمرور على المباني الأثرية أولا بأول للوقوف على حالتها المعمارية واتخاذ ما يلزم نحو ترميم ما يحتاج منها بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها.