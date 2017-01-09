بالفيديو.. الفريق العالمى«كوادرو نويفو» يعزف موسيقى«البساط السحرى» الاربعاء المقبل

كتب_مصطفى حمزة

تحت عنوان “البساط السحرى” تقدم الفرقة الالمانية العالمية “كوادرو نويفو” بمشاركة فريق كايرو ستيبس المصرى الالمانى بقيادة المايسترو وعازف البيانو”سبيستيان موللر”،أولى حفلاتها فى الثامنه مساء الأربعاء 11 يناير بدار الأوبرا.

وكانت د.أيناس عبد الدايم “رئيس دار الأوبرا”،قد رحبت بإستضافة الفريق لتقديم حفلاته لأول مرة فى مصر،من بينها حفلين الأول بالمسرح الكبير،الثانى بأوبرا الاسكندرية مساء الجمعه 13 يناير،والثالث مساء السبت 14يناير بدار أوبرا دمنهور.

> ويقدم فريقا “كوادرو نويفو” و”كايرو ستيبس “بحفللاتهم مزيجا يجمع بين موسيقى التانجو الأرجنتينى مع الأغانى الصوفيه، وذلك بمشاركة د.إيناس عبد الدايم “صولو فلوت”،والمطربان على الهلباوى،والشيخ ايهاب يونس .

> يذكر ان فرقة “كوادرو نويفو “واحدة من أقدم وأشهر الفرق الموسيقية الألمانية التى تقدم التانجو الأرجنتينى ،وتضم رباعي موسيقي هم إيفيلين هوبر ( هارب ) ، ديدي لوفكا ( باص – إيقاعات ) ، مولو فرانسل ( ساكسفون – كلارينيت ) وأندرياس هينترسيهر ( اكورديون ).

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